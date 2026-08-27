Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki rövanş mücadelesi bu akşam Litvanya'da oynanacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İşte ilk 11'ler:

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Ribeiro, Lekiatas, Fiolic, Hernandez, Edokpolor, Kalik, Karashima, Ourega.

Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, İlhan, Olaitan, Kartal Kayra, Cerny, Vlahovic.