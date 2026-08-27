Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda da avantajını koruyarak Avrupa Ligi lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki rövanş mücadelesi bu akşam Litvanya'da oynanacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İşte ilk 11'ler:
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Ribeiro, Lekiatas, Fiolic, Hernandez, Edokpolor, Kalik, Karashima, Ourega.
Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Djalo, Murillo, Salih, İlhan, Olaitan, Kartal Kayra, Cerny, Vlahovic.
Kaynak: HABER MERKEZİ