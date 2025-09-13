Beşiktaş RAMS Başakşehir maç sonucu: Maç kaç kaç bitti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

Abraham net firsatı kaçırdı

21. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza yayında topla buluşan Cerny'nin şutunda kaleci Muhammed Şengezer'den seken meşin yuvarlağa Abraham, uygun durumda vurdu ancak top yandan auta gitti.

Direğin yanından aut

24. dakikada RAMS Başakşehir kontratağında Shomurodov'un pasında ceza sahası sağ çaprazında tola buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

Beşiktaş direği geçemedi

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, Abraham ile gole çok yaklaştı. Rakip kaleye kalabalık şekilde hücum eden Siyah-beyazlılarda Tammy Abraham'ın ceza sahası içinden sert şutu yan direkten geri döndü.

Salih Uçan'dan kritik müdahale

Bu kez de Başakşehir gole çok yaklaştı! Karşılaşmanın 54. dakikasında Ivan Brnic sol kanattan kale ağzına topu çevirdi. Salih Uçan son anda müdahale ederek golü engellemiş oldu.