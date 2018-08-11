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Beşiktaş seçime gidiyor

Beşiktaş Başkanı Orman, kulübü seçime götüreceğini ve yeniden aday olacağını duyurdu.

Beşiktaş seçime gidiyor
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli bir açıklamada bulundu.

Orman, "Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım. Yeniden mücadele için seçime gideceğim. Aday olmak isteyenler açıklasın." dedi.

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