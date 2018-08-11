Beşiktaş seçime gidiyor
Beşiktaş Başkanı Orman, kulübü seçime götüreceğini ve yeniden aday olacağını duyurdu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli bir açıklamada bulundu.
Orman, "Beşiktaş'ta çok zor bir sürece giriyoruz. Bu zor süreci yönetmek için heyecanı artırmamız lazım. 6 sene içinde hepimiz yorulduk. Silkelenmeye ihtiyacımız var. Yönetim kurulunu yenilemek için seçime gitme kararı alacağım. Yeniden mücadele için seçime gideceğim. Aday olmak isteyenler açıklasın." dedi.