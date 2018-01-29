Beşiktaş transferi duyurdu

29 Ocak 2018

Beşiktaş Alanyaspor'un golcü oyuncusu Vagner Love'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır."

2 sezon önce bonservissiz olarak Monaco'dan Alanyaspor'a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuş, 33 yaşındaki forvet iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.