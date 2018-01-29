Beşiktaş transferi duyurdu
Beşiktaş. Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.
Beşiktaş Alanyaspor'un golcü oyuncusu Vagner Love'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
KAP'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır."
2 sezon önce bonservissiz olarak Monaco'dan Alanyaspor'a transfer olan Vagner Love, geçen sezon 23 gol, 3 asistlik performansıyla gol kralı olmuş, 33 yaşındaki forvet iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve 14 maçta 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.