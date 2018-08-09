Beşiktaş, tur için avantaj yakaladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz ile Vodafone Park'ta karşılaştı.
Maçın 6. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortaladığı topu arka direkte Babel, kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0
19. dakikada LASK Linz, Beşiktaş kalesinde tehlikeli oldu. Caner Erkin'in kaptırdığı topla sol taraftan başlayan atakta Goiginger, çizgiye inip topu içeri çevirdi. Tetteh'in kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
21. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Lens, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ederek sert vurdu. Top üstten auta çıktı.
31. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holland'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
34. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Babel arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Oğuzhan Özyakup, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
45+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay Arslan'ın aşırtma şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
Mücadelenin ikinci 45 dakikasında başka gol gelmedi ve siyah-beyazlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA