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Beşiktaş üç gençle sözleşme tazeledi

Beşiktaş, genç futbolcuları Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç'ın sözleşme sürelerini uzattı.

AA
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 3 oyuncudan Serkan Emrecan Terzi ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç'ın mukavelesinin ise 2027-2028 sezonu sonuna dek uzatıldığı belirtildi.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, imza töreninde bir araya geldiği 3 futbolcuya başarı dileğinde bulundu.