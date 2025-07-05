Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Kyle Walker'ın yeni adresi belli oldu

İngiltere Premier Lig'inin yeni ekiplerinden Burnley, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan tecrübeli sağ bek Kyle Walker’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, 35 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli savunmacı, imzanın ardından yaptığı açıklamada, "Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen bu kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu

Son haftalarda adı sık sık Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kyle Walker’ın rotasının yeniden Premier Lig olması dikkat çekti. İngiliz oyuncunun özellikle Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı, kulübün oyuncunun temsilcileriyle temasa geçtiği öne sürülmüştü. Ancak Walker tercihini İngiltere'den yana kullandı.

Manchester City’de kupalara doymadı

Futbol kariyerine Sheffield United altyapısında başlayan Walker, sırasıyla Tottenham, Queens Park Rangers, Aston Villa, Milan ve son olarak Manchester City formaları giydi. İngiliz sağ bek, City ile geçirdiği başarılı yıllarda 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.