Beşiktaş, yeni golcüsünü borsaya bildirdi
Beşiktaş, ABD'nin Orlando City kulübünde oynayan Cyle Larin'i KAP'a bildirdi.
Cenk Tosun'un ayrılmasından sonra santrfor arayışını hızlandıran Beşiktaş, Kanadalı oyuncu Cyle Larin'i KAP'a bildirdi.
Larin, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.
Cyle Larin, ABD'nin Orlando City kulübünde oynuyordu.
Siyah-beyazlı kulübün KAP'ta yer alan açıklaması şöyle: "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır"