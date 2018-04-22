Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
Spor Toto Süper Lig’de kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 3-1 yenerek zirve takibine devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Alvaro Negredo, 81'inci dakikada Anderson Talisca ve 88'inci dakikada Ricardo Quaresma kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü 33'üncü dakikada Michael Pereira'dan geldi.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 62'ye yükselterek lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde 2.'liğe yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor ise 38 puanla 10. sırada yer aldı.
Kaynak: DHA