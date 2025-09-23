Beşiktaş’a karşı Kayserispor’da 8 oyuncu forma giyemeyecek
Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında, sarı kırmızılı ekipten 8 futbolcu sahada olamayacak. Transfer kısıtlamaları, sakatlıklar ve kadro dışı bırakılmalar nedeniyle Kayserispor’un eli daraldı.
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasından ertelenen Kayserispor – Beşiktaş maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Ancak Kayserispor, bu mücadelede tam 8 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Statü gereği oynayamayacaklar
Ağustos ayında oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha, statü gereği Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.
Sakatlıklar kadroyu zorladı
Kayserispor’da sakatlığı süren Majid Hosseini, Mendes ve Carlos Mane de maç kadrosunda yer alamayacak.
Kadroda bulunmayan isimler
Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen 27 kişilik oyuncu listesinde yer almayan Ali Karimi ve Yaw Ackah da karşılaşmada sahada olamayacak.
Böylece Kayserispor, Beşiktaş karşısında toplam 8 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.