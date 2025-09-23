Google Haberler

Beşiktaş’a karşı Kayserispor’da 8 oyuncu forma giyemeyecek

Kayserispor ile Beşiktaş arasında 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak erteleme maçında, sarı kırmızılı ekipten 8 futbolcu sahada olamayacak. Transfer kısıtlamaları, sakatlıklar ve kadro dışı bırakılmalar nedeniyle Kayserispor’un eli daraldı.

Beşiktaş’a karşı Kayserispor’da 8 oyuncu forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasından ertelenen KayserisporBeşiktaş maçı 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Ancak Kayserispor, bu mücadelede tam 8 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Statü gereği oynayamayacaklar

Ağustos ayında oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle, daha sonra transfer edilen Youssef Bennaser, Furkan Soyalp, Deniz Eren Dönmezer, Laszlo Benes ve German Onugkha, statü gereği Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıklar kadroyu zorladı

Kayserispor’da sakatlığı süren Majid Hosseini, Mendes ve Carlos Mane de maç kadrosunda yer alamayacak.

Kadroda bulunmayan isimler

Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirilen 27 kişilik oyuncu listesinde yer almayan Ali Karimi ve Yaw Ackah da karşılaşmada sahada olamayacak.

Böylece Kayserispor, Beşiktaş karşısında toplam 8 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Çok Okunanlar