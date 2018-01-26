Beşiktaş'ı Talisca sırtladı
Kasımpaşa ile Vodafone Park'ta karşılaşan Beşiktaş, rakibini Talisca'nın attığı 2 golle mağlup etti.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park'ta karşılaştı. Maç Beşiktaş’ın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 18 ve 25. dakikalarda Talisca atarken, konuk ekip Kasımpaşa'nın tek golünü 72. dakikada Trezeguet kaydetti.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 36'ya yükselterek puan durumunda 4. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise 22 puanda kalarak maç fazlasıyla 11. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA