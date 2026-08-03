Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminde Beşiktaş'ın olası rakibi netleşti. Siyah-beyazlılar, mevcut turdaki rakibini elemesi halinde Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesini kaybeden takımla play-off turunda mücadele edecek.
Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmesi halinde karşılaşacağı olası rakibi kura çekimiyle netleşti.
Geçen sezonu Süper Lig'i 4. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan siyah-beyazlı ekip, bu turda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı eleyerek 3. eleme turuna yükseldi.
Beşiktaş, 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların rakibini elemesi halinde play-off turundaki rakibi, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybeden takımı olacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 18-19 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş, play-off turunu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak.