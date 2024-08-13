Beşiktaş'ın başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yılında anıldı

Törende söz alan Başkan Hasan Arat, "Bugün Süleyman Seba'nın aramızdan ayrılışının 10'uncu yılı. Süleyman Seba'yı Türkiye çok sevdi. Süleyman Seba da Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına, milletine çok hizmetler yaptı. Bu yaptığı hizmetler arasında en kıymetlisi de Beşiktaş'a yaptıklarıydı. Bugün evlatları olarak buradayız. Bundan büyük onur duyuyoruz. Süleyman Seba'nın yolu Beşiktaşlıların yoludur" diye konuştu.

Gündemde Seba Eğitim Bursu var

Seba adına eğitim bursu verileceğinden bahseden Arat, "Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları'nda Süleyman Seba eğitim bursu vermeye karar verdik. Bu da sporcularımızın eğitimlerini birlikte götürmelerine fırsat verecek. Yine aynı zamanda Süleyman Seba'nın en büyük hayallerinden birisi altyapıdan oyuncularımızın oynamasıydı. Samet hocam, Feyyaz hocam ve altyapıya bakan tüm hocalarımızın sayesinde bugün 6'ya yakın oyuncumuz, A takım kadrosunda. Bu da Beşiktaşlılar için büyük bir onurdur. Onun mirasının iyi ellerde olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Gençlere de mesaj veren Arat, şunları kaydetti: "Süleyman Seba ilkelerini iyice benimseyin, bunu sadece Beşiktaş ilkeleri olarak algılamayın. Hayat kültürü, bakışı olarak algılayın. Yine bugünkü katılım bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Beşiktaş, Süleyman ağabey buna layıktır. Süleyman Seba'nın ismini her zaman en yükseklerde yaşatacağız. Bizden sonra da gençler yaşatacak. Daha sonra Sayın Ali Sami Yen'in mezarını ziyaret ettik. Ezeli dostumuz ve rakibimiz Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen, aynı Süleyman ağabey gibi bizim için çok değerlidir. Bu büyüklerimizin ilkelerine her zaman sahip çıkalım. Türk sporu onlara çok şey borçludur. İkisi de nur içinde yatsın."

Galatasaray ve Fenerbahçe de Seba'yı unutmadı.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından Seba için bir mesaj paylaşarak, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş JK Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Fenerbahçe Kulübü de Seba için yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.