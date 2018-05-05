Beşiktaş'ın borcu açıklandı

05 Mayıs 2018

Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün mali durumu ile ilgili üyelere bilgi verildi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantıda yapılan açıklamada, BJK Derneğinin borcunun 648 milyon 638 bin 566 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun da 1 milyar 263 milyon 859 bin 393 lira olduğu bildirilirken, toplam borcun ise 1 milyar 912 milyon 497 bin 959 lira olduğu belirtildi.

Açıklanan mali tabloda, BJK Derneğinin 61 milyon 961 bin 560 lira, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de 207 milyon 643 bin 473 lira alacağının bulunduğu kaydedildi.

Net borcun ise 1 milyar 642 milyon 892 bin 926 lira olduğu aktarıldı.

Beşiktaş kupadan men

Kaynak: AA