Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy Cagliari’ye kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy’un sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Cagliari’ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.