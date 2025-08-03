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Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy Cagliari’ye kiralandı

Beşiktaş, genç forveti Semih Kılıçsoy’u sezon sonuna kadar İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’ye kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.

Cihan Oruçoğlu cihan.orucoglu@dunya.com
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Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy Cagliari’ye kiralandı
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Beşiktaş, 20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy’un sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Cagliari’ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.