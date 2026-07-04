Beşiktaş'ın net borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yanı sıra yönetim kurulu, divan kurulu ve sicil kurulu üyeleri katılım sağladı. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kulübün net borcu açıklandı

Toplantıda kulübün mali tablosuna ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, Beşiktaş'ın 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla net borcunun 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 TL olduğu açıklandı.