Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, İstanbul'a geldi

Bonservisi İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta bulunan ancak geçen sezonu ülkesinin takımlarından Porto'da geçiren Djalo, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Tecrübeli futbolcuya havalimanında siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ile kulüp yetkilileri eşlik etti. Djalo'yu karşılayan bir grup taraftar, oyuncuya çiçek takdim etti.

Kendisini bekleyen özel araçla konaklayacağı otele geçmeden önde basın mensuplarına açıklamada bulunan 25 yaşındaki stoper, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Çok büyük bir kulüpteyim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj veren Djalo, "Herkese teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle iyi şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e giden Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Geçen sezon Porto'da kiralık forma giyen Djalo, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.