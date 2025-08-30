Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın sağlık durumu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde Lausanne karşılaşmasında sakatlanarak ikinci yarıda oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista’nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Paulista’nın sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği, yapılan MR görüntülemesinde ise biseps femoris kasında gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde FC Lausanne-Sport ile oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hissederek ikinci yarıda oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Brezilyalı savunmacının sahalara dönüş süresiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı.