Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul başladı: Adalı ve Aksoy başkanlık için yarışıyor
Beşiktaş Kulübü’nün olağanüstü seçimli genel kurulu başladı. Kulübün yeni başkanının belirleneceği seçimde mevcut başkan Serdal Adalı ile iş insanı Gürkan Aksoy arasında başkanlık yarışı yaşanıyor.
Beşiktaş’ta, Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 37. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Divan başkanlığına Uğur Poyraz’ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarışıyor.
Siyah-beyazlılarda oy kullanma hakkı bulunan 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oylarını kullanabilecek. Sandıklar saat 17.00’de kapanacakken, Adalı beyaz, Aksoy da turuncu renkli pusulayla yarışacak.
Denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu’nun da seçimlerinin olacağı genel kurulda başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.
İki adaylı seçimde kadrolar netleşti
Başkan adaylarından Serdal Adalı’nın asil ve yedek yönetim kurulu listesi şu şekilde:
Asil Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer
Yedek Üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam
Gürkan Aksoy’un yönetim listesi ise şu isimlerden oluşuyor:
Asil Üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
Yedek Üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman
Kritik seçimde katılım belirleyici olacak
Beşiktaş camiası için büyük önem taşıyan seçimde kulübün geleceğine yön verecek yönetim belirlenecek. Yeni başkan ve yönetim kurulu, sportif ve mali konularda karar alma süreçlerinde görev üstlenecek.