Beşiktaş'ta Solskjaer gitti, Sergen Yalçın geri döndü

Beşiktaş’ta teknik direktörlük koltuğu yeniden Sergen Yalçın’a emanet edildi. Siyah-beyazlı kulüp, Avrupa kupalarına erken veda edilmesinin ardından Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Yönetim, taraftarların uzun süredir beklediği adımı atarak Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Solskjaer defteri kapandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Laussane’a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, 1-1 biten ilk maçın avantajını kullanamayarak Avrupa’dan elendi. Kritik yenilginin ardından toplanan yönetim kurulu, Solskjaer’in görevine son verdi.

Sergen Yalçın sahaya iniyor

TRT Spor’un haberine göre, yönetim hızlı bir şekilde Sergen Yalçın ile temasa geçti ve taraflar kısa sürede anlaşma sağladı. Tecrübeli teknik adam, bugün siyah-beyazlıların başında ilk idmanına çıkacak. Beşiktaş’ın, Yalçın ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Şampiyonluğun mimarı yeniden Dolmabahçe’de

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın Süper Lig’deki son şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda yaşatmıştı. Aynı sezon Türkiye Kupası’nı da kazanan Yalçın, “çifte kupa” başarısıyla kulüp tarihine geçmişti.

Yalçın’ın ilk dönem karnesi

Ocak 2020 – Aralık 2021 döneminde Beşiktaş’ın başında 79 resmi maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Bu süreçte takım 1.84 puan ortalaması yakaladı.