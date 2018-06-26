ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C
  • Haberler
  • Spor
  • Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başlıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başlıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçiyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Tolgay Arslan, Caner Erkin, Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi ile antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montanana'nin Acıbadem Sports'ta bir dizi sağlık testinden geçirildiği belirtildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: AA

Son dakika beşiktaş top başı sağlık kontrolü

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.