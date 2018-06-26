Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları başlıyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi futbolcular sağlık kontrolünden geçiyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Tolgay Arslan, Caner Erkin, Orkan Çınar, Ersin Destanoğlu, Alpay Çelebi ile antrenörler Şeref Çiçek ve Miguel Montanana'nin Acıbadem Sports'ta bir dizi sağlık testinden geçirildiği belirtildi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
Kaynak: AA