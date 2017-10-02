Beşiktaş'tan kavga iddialarına açıklama

02 Ekim 2017

Dün basında çıkan, 'Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, siyah beyazlı takımdan Caner Erkin ve Anderson Talisca arasında kavga yaşandı' haberlerinin ardından Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamada, "Basın yayın organlarındaki, Trabzonspor maçı sonrasında futbolcularımız Caner Erkin ile Anderson Talisca'nın soyunma odasında yumruk yumruğa ve birbirlerine uçan tekme atarak şiddetli bir kavga ettiğine yönelik iddialar asılsızdır." denildi.

Açıklamada, "Herkesin bildiği üzere, böyle yüksek konsantrasyonun olduğu ortamlarda saha içinde, yedek kulübesinde, soyunma odasında çeşitli tartışmalar olabilir. Ufak bir atışmayı büyütmek ve senaryolar üretmek ise gerçeklerden uzak, maksatlı girişimlerdir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Caner'in, maçta yaptığı hatalı bir pas sonrası kendisine el hareketi yapan Talisca'ya soyunma odasında küfrettiği, sonra da Brezilyalı oyuncunun üzerine yürüdüğü, bu durum sonrası ayağa kalkan Talisca'nın, Caner'in bacağına tekme attığı ve diğer oyuncuların araya girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA