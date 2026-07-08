Beşiktaş'tan orta sahaya milli takviye
Beşiktaş, serbest statüde bulunan milli futbolcu Salih Özcan ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sağlık kontrolleri ve transfer işlemlerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecek.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan transferinde mutlu sona ulaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, son olarak Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Salih Özcan'ın sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceği belirtilerek, oyuncuyu taşıyan uçağın saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ineceği bildirildi.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde daha önce Doğan Alemdar, İlhan Fakılı, Kssoum Outtara ve Nübel'i kadrosuna katmıştı.
Borussia Dortmund kariyerinde 96 resmi maçta görev yapan Salih Özcan, 2 asistlik katkı sağladı. A Milli Takım formasını ise 32 kez giyen deneyimli orta saha, 1 gole imza attı.