Voleybol: Kadınlar Milletler Ligi 2026 Türkiye (Filenin Sultanları) puan durumu...

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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, dün akşam Polonya ile karşı karşıya geldi ve yine muhteşem bir galibiyet aldı. Böylelikle puan tablosunda sıra değişti. İşte detaylar...

Kadınlar Milletler Ligi 2026 Türkiye (Filenin Sultanları) puan durumu...

Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde 9 maç yaptı. Türkiye 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve şu an 18 puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk puan durumu

ABD – 20 puan

Brezilya – 20 puan

Türkiye – 18 puan

İtalya – 18 puan

Polonya – 17 puan

Japonya – 16 puan

Kanada – 15 puan

Çin – 14 puan

Hollanda – 12 puan

Çek Cumhuriyeti – 11 puan