Voleybol: Kadınlar Milletler Ligi 2026 Türkiye (Filenin Sultanları) puan durumu...
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye, Polonya'yı 3-1'lik skorla geçti. Milliler, alınan galibiyetle birlikte üst sıralara tırmandı. İşte VNL 2026 puan durumu...
2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Filenin Sultanları, dün akşam Polonya ile karşı karşıya geldi ve yine muhteşem bir galibiyet aldı. Böylelikle puan tablosunda sıra değişti. İşte detaylar...
Kadınlar Milletler Ligi 2026 Türkiye (Filenin Sultanları) puan durumu...
Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde 9 maç yaptı. Türkiye 7 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı ve şu an 18 puanla 3. sırada yer alıyor.
İlk puan durumu
ABD – 20 puan
Brezilya – 20 puan
Türkiye – 18 puan
İtalya – 18 puan
Polonya – 17 puan
Japonya – 16 puan
Kanada – 15 puan
Çin – 14 puan
Hollanda – 12 puan
Çek Cumhuriyeti – 11 puan