İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası son 16 turunda heyecan devam ediyor. Takımlar teker teker adlarını çeyrek finale yazdırıyor. Bu gece yine heyecan dolu bir müsabaka daha oynanacak. İsviçre ile Kolombiya adını üst tura yazdırmak için mücadele verecek. Peki, İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası şöleni nefes kesiyor. Birbirinden zorlu müsabakalar futbolseverleri mest ederken bugün İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler "İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yoğun şekilde yöneltiyor.
İsviçre Kolombiya maçı bilgileri...
İsviçre Kolombiya maçı bu gece saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
İsviçre: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Manzambi, Xhaka, Vargas, Embolo.
Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, James, Jhon Arias, Luis Diaz, Luis Suarez.