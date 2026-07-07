Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman? Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Uzun zamandır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe Aziz Yıldırım başkanlığında İsmail Kartal yönetiminde yeni sezonda şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Transfer çalışmaları son sürat devam ederken ilk hazırlık karşılaşması için nefesler tutuldu. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman?

Admira Wacker - Fenerbahçe maçı 8 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin kanalı henüz yayımlandı. Müsabakanın Fenerbahçe YouTube Katıl kanalından yayınlanması bekleniyor.

Fenerbahça daha sonra 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK Linz takımı ile hazırlık maçına çıkacak.

Fenerbahçe'de son durum

2026-2027 sezonu öncesi çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, dün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, fiziksel ve taktik ağırlıklı çalışmalarla yeni sezona hazırlandı. Antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık olarak takip edildi.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonları ve dar alanda oyunlarla devam etti. Daha sonra çift kale maç yapan sarı-lacivertli ekip, taktiksel çalışmalar üzerinde de durdu.