Portekiz'de çifte veda: Martinez ayrıldı, Ronaldo Dünya Kupası'na nokta koydu

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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Roberto Martinez, görevini bırakacağını açıkladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Martinez, Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle göreve geldiğini ancak bu hedefe ulaşamadığını belirterek görevine devam etmeyeceğini söyledi.

"Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli" ifadelerini kullanan İspanyol teknik adam, "Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi" dedi.

Martinez, Portekiz Milli Takımı'nın başına, Fernando Santos'un 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenmesinin ardından geçmişti. Portekiz, Martinez yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmiş, bu turda Fransa'ya elenmişti.

Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri sona erdi

İspanya karşılaşması, Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyerindeki son maç oldu.

41 yaş 151 günlük Ronaldo, son 16 turu tarihinde ilk 11'de sahaya çıkan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti. Mücadelenin ardından büyük üzüntü yaşayan tecrübeli oyuncu gözyaşlarını tutamadı.

2026 Dünya Kupası'nda oynadığı beş maçın tamamına ilk 11'de başlayan Ronaldo, üç gol kaydetti. Kariyerinde altı farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu unvanını elinde bulunduran yıldız oyuncu, Dünya Kupası kariyerini 27 maçta 11 golle tamamladı.