C. Ronaldo futbolu bıraktı mı? Ronaldo emekli oldu mu?

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C. Ronaldo'lu Portekiz bir Dünya Kupası'ndan daha eli boş döndü. İspanya turu 1-0'la geçerken bugün yoğun şekilde Ronaldo'nun emekli olup olmadığı araştırılıyor.

C. Ronaldo futbolu bıraktı mı?

Portekiz Dünya Kupası'ndan elendi fakat Cristiano Ronaldo futbolu bıraktığını açıklamadı. Ronaldo'nun milli takımı bırakacağı bilinirken kariyerine liglerde devam etmesi bekleniyor.

6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu

Cristiano Ronaldo, futbol tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Portekizli yıldız, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da gol sevinci yaşayarak Dünya Kupası tarihinde 6 farklı turnuvada gol atan ilk futbolcu olmayı başardı. Deneyimli oyuncu böylece kırılması güç bir rekora imza attı.

Milli takım kariyerinde Dünya Kupası sahnesinde istikrarlı performansıyla öne çıkan Cristiano Ronaldo, bugüne kadar çıktığı maçlarda çift haneli gol sayısına ulaştı. 2026 turnuvasında da skor katkısı veren yıldız isim, Özbekistan karşısında iki, Hırvatistan karşısında ise bir gol kaydederek organizasyonu 3 golle tamamladı.