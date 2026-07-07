Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? Monza Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş hazırlık maçlarına başladı, Fenerbahçe ise yarın oynayacak. Galatasaray taraftarı ise takımının ilk maçını dört gözle bekliyor. Milyonlar mücadele bilgilerini öğrenmeye çalışırken "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor.
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezona da iddialı girmek istiyor. Aslan, hazırlık kampına yakın zamanda başlayacak. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler takımlarının ilk maçını iple çekiyor. Peki, Monza Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Monza Galatasaray maçı 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Müsabakanın kanalı henüz bilinmiyor.
Galatasaray, Avusturya kampı süresince İtalya temsilcileri Monza ve Venezia ile karşı karşıya gelecek. Kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek olan sarı-kırmızılılar, son hazırlık maçında İspanya ekibi Villarreal'i RAMS Park'ta ağırlayacak.