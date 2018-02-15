Beşiktaş'tan Quaresma ve Aboubakar açıklaması

15 Şubat 2018

Beşiktaş Kulübü, futbol takımı oyuncusu Ricardo Quaresma'nın, gördüğü kartlardan dolayı kulüpten aldığı cezalar sonrası FIFA'ya başvurmasıyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan Quaresma'nın, kesilen cezalar nedeniyle FIFA'ya başvurduğu ile ilgili haberlerin sunum şekli ve zamanlaması manidardır. Disiplin talimatlarımız çerçevesinde, geçen sezon Quaresma ve Aboubakar'a cezalar kesilmiştir." denildi.

Futbolcuların ceza gerektiren hareketlerinin kulüpler tarafından görmezden gelmesiyle ilgili eleştiriler yapıldığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün takdir edilmesi gereken disiplin yönetmeliğini uyguladığı, futbolcuların da doğal bir hak olarak tanınan FIFA'dan konuyu incelemesi isteğinin bir kriz havası gibi sunulması sorgulanması gereken bir durumdur. Beşiktaş Kulübü, disiplin talimatlarını sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Futbolcular ise FIFA'dan konuyu inceleme isteğinde bulunma hakkına sahiptir. Sıradan bir konunun farklı cümleler içine sıkıştırılarak büyütülmesi, hatta şikayet gibi çok rahatsız edici bir noktaya taşınması kabul edilebilir bir durum değildir. Geçen sezon yaşanan gayet doğal bir durumun çok önemli maçlarımız arifesinde ve bu üslup ile sunulmasının maksadını sorguladığımızı da tüm kamuoyunun bilmesini isteriz."

Kaynak: AA