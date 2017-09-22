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Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı

Beşiktaş, yarınki derbi maç için Kadıköy'e bireysel olarak gitmemeleri konusunda taraftarlarına uyarıda bulundu.

Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı
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Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de yarınki Fenerbahçe maçı öncesinde Kadıköy'e gidiş konusunda taraftarlarını uyardı.  


Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada taraftarlardan, Ülker Stadı'na bireysel olarak gitmemeleri istendi. 

Kadıköy'e toplu halde otobüslerle gidileceği belirtilen açıklamada, "Taraftarlarımızın yarın saat 14.00 itibarıyla Vodafone Park kuzey bölümünde (Yeni açık) toplanması gerekmektedir. Bilet kontrolü yapıldıktan sonra saat 14.30 itibarıyla taraftarlarımız otobüslere alınmaya başlanacaktır." denildi.

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