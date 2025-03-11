Beynine pıhtı atan eski Karşıyaka basketbol başantrenörü Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'un eski başantrenörü Ufuk Sarıca, beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sarıca’nın yapılan ilk müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Karşıyaka Basketbol tarafından yapılan açıklamada, Sarıca’nın yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Türk basketbolunun en önemli isimlerinden biri olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da rahatsızlandığını öğrendik. Beyninde pıhtı atan Sarıca, hastanede yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatmıştır. Tedavisi devam etmektedir. Süreci yakından takip ediyor, ailesine ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ufuk Sarıca Kimdir?

Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 doğumlu Türk basketbol antrenörü ve eski profesyonel oyuncudur. Kariyerinde 98’i A millî takım olmak üzere toplamda 187 kez millî formayı giydi. Efes Pilsen'de oynadığı dönemde önemli başarılara imza atan Sarıca, kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev aldı. Antrenörlük kariyerinde Beşiktaş, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka gibi takımları çalıştırdı. Ocak 2017’de Türkiye millî basketbol takımının başına geçti. Son olarak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörlüğünü yaptı.