BJK Avrupa Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi heyecanı için çok az bir süre kaldı. Avrupa'da bizi temsil edecek olan Beşiktaş bu turnuvaya da güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Heyecan katlanırken artan soru ise "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.