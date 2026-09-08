tabii spor ücretli mi? tabii spor şifresiz mi, şifreli mi? Şampiyonlar Ligi nereden yayınlanıyor?

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Şampiyonlar Ligi için heyecan dorukta... Bu akşam 6 müsabaka oynanacak. Futbola ilgi duyan vatandaşlar bu maçları kaçırmak istemiyor. Karşılaşmaların yayıncısı olan tabii spor ile ilgili birçok soru gelirken en çok "tabii spor ücretli mi", "tabii spor şifresiz mi" sorusuna cevap aranıyor.

tabii spor şifreli mi, ücretli mi?

Evet, tabii spor ücretli ve şifreli yayın yapıyor. Dijital platformda ekrana gelecek müsabakalar için kullanıcılar aylık 99 lira ödemek zorunda...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor mücadeleleri ise şifresiz şekilde TRT'den yayınlanıyor.

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