Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? FB - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları bugün başlıyor. Devler Ligi'nde Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra bizi temsil edecek. Taraftar ilk mücadele için sabırsızlanıyor. Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Asensio oynayacak mı?

Konyaspor maçında sakatlanan Marco Asensio'nun durumu henüz netleşmedi.

İlk kez karşı karşıya gelecekler

Fenerbahçe ile Roma daha önce resmi bir Avrupa kupası maçında karşı karşıya gelmedi.