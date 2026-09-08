Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor.

Lig aşamasının ilk haftasında üç güne yayılan toplam 18 karşılaşma oynanacak. İlk gün programında Real Madrid-Inter ve Porto-Manchester City mücadeleleri öne çıkıyor.

Galatasaray'ın rakibi Sporting

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta karşılaşmasında 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayla sarı-kırmızılılar yeni sezonun Avrupa macerasına start verecek.

Aynı gün Napoli-Arsenal ve Liverpool-Atletico Madrid karşılaşmaları da oynanacak.

Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma takımını konuk edecek.

Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler lig aşamasına taraftarı önünde başlayacak.

Şampiyonlar Ligi formatı nasıl?

Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım lig usulüne göre mücadele edecek. Her takımın sekiz karşılaşma oynayacağı lig aşamasının sonunda ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24'üncü basamaklar arasında yer alan 16 takım, çift maçlı play-off turunda son 16 bileti arayacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.

Nepal için saygı duruşu

Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de meydana gelen sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak. Stadyumlarda "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbol ailesinin Nepal halkının yanında olduğunu belirterek, felaketten etkilenenlere taziye ve destek mesajı gönderdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maç programı

8 Eylül Salı

19.45 AEK - LASK

19.45 Club Brugge - Aston Villa

22.00 Borussia Dortmund - Villarreal

22.00 Real Madrid - Inter

22.00 Porto - Manchester City

22.00 Lille - Real Betis

9 Eylül Çarşamba

19.45 Barcelona - Feyenoord

19.45 Stuttgart - Viking

22.00 Napoli - Arsenal

22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

22.00 Sporting - Galatasaray

22.00 Liverpool - Atletico Madrid

10 Eylül Perşembe

19.45 Fenerbahçe - Roma

19.45 PSV - Shakhtar Donetsk

22.00 Slavia Prag - Lens

22.00 Manchester United - Sabah

22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt

22.00 Como - Leipzig