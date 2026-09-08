Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor: Galatasaray ve Fenerbahçe sahne alacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Lig aşamasının ilk haftasında 18 mücadele oynanırken, Türkiye'yi temsil eden Galatasaray 9 Eylül'de Sporting'e konuk olacak, Fenerbahçe ise 10 Eylül'de Roma'yı ağırlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor.
Lig aşamasının ilk haftasında üç güne yayılan toplam 18 karşılaşma oynanacak. İlk gün programında Real Madrid-Inter ve Porto-Manchester City mücadeleleri öne çıkıyor.
Galatasaray'ın rakibi Sporting
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta karşılaşmasında 9 Eylül Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayla sarı-kırmızılılar yeni sezonun Avrupa macerasına start verecek.
Aynı gün Napoli-Arsenal ve Liverpool-Atletico Madrid karşılaşmaları da oynanacak.
Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak
Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü İtalya'nın Roma takımını konuk edecek.
Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler lig aşamasına taraftarı önünde başlayacak.
Şampiyonlar Ligi formatı nasıl?
Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım lig usulüne göre mücadele edecek. Her takımın sekiz karşılaşma oynayacağı lig aşamasının sonunda ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9 ile 24'üncü basamaklar arasında yer alan 16 takım, çift maçlı play-off turunda son 16 bileti arayacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.
Nepal için saygı duruşu
Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesinde 26 Ağustos'ta Nepal'de meydana gelen sel felaketinden etkilenenler için saygı duruşunda bulunulacak. Stadyumlarda "Yalnız değilsin Nepal" yazılı pankart açılacak.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa futbol ailesinin Nepal halkının yanında olduğunu belirterek, felaketten etkilenenlere taziye ve destek mesajı gönderdi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın maç programı
8 Eylül Salı
19.45 AEK - LASK
19.45 Club Brugge - Aston Villa
22.00 Borussia Dortmund - Villarreal
22.00 Real Madrid - Inter
22.00 Porto - Manchester City
22.00 Lille - Real Betis
9 Eylül Çarşamba
19.45 Barcelona - Feyenoord
19.45 Stuttgart - Viking
22.00 Napoli - Arsenal
22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
22.00 Sporting - Galatasaray
22.00 Liverpool - Atletico Madrid
10 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Roma
19.45 PSV - Shakhtar Donetsk
22.00 Slavia Prag - Lens
22.00 Manchester United - Sabah
22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt
22.00 Como - Leipzig