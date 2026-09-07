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A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu. Gruptaki üç karşılaşmasını da kaybeden Potanın Perileri, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası macerası grup aşamasında sona erdi.

Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında Porto Riko ile karşı karşıya geldi.

Berlin'deki Max-Schmeling-Halle'de oynanan mücadeleye Türkiye; Olcay Çakır Turgut, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik ve Elif Bayram ilk beşiyle başladı.

İlk yarıyı önde tamamladı

Karşılaşmaya etkili başlayan Potanın Perileri, ilk çeyreği 20-19 üstün tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan milliler, soyunma odasına 40-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı açan Türkiye, skoru bir ara 58-51'e taşıdı. Ancak Porto Riko son bölümde oyunun kontrolünü ele geçirdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı

Son 24 saniyeye 71-68 geride giren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı çevirmeyi başaramadı ve parkeden 75-71 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü yenilgisini alarak Dünya Kupası'na veda etti. Milliler, grubun ilk iki karşılaşmasında Belçika ve Avustralya'ya mağlup olmuştu.

Porto Riko ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu üçüncü sırada tamamlayarak son 12 takım arasına kaldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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