A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na veda etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası C Grubu'ndaki son maçında Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu. Gruptaki üç karşılaşmasını da kaybeden Potanın Perileri, turnuvaya grup aşamasında veda etti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası macerası grup aşamasında sona erdi.
Ay-yıldızlılar, C Grubu'ndaki üçüncü ve son karşılaşmasında Porto Riko ile karşı karşıya geldi.
Berlin'deki Max-Schmeling-Halle'de oynanan mücadeleye Türkiye; Olcay Çakır Turgut, Elif İstanbulluoğlu, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik ve Elif Bayram ilk beşiyle başladı.
İlk yarıyı önde tamamladı
Karşılaşmaya etkili başlayan Potanın Perileri, ilk çeyreği 20-19 üstün tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğünü koruyan milliler, soyunma odasına 40-37 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı açan Türkiye, skoru bir ara 58-51'e taşıdı. Ancak Porto Riko son bölümde oyunun kontrolünü ele geçirdi.
Son çeyrekte üstünlüğünü koruyamadı
Son 24 saniyeye 71-68 geride giren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı çevirmeyi başaramadı ve parkeden 75-71 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü yenilgisini alarak Dünya Kupası'na veda etti. Milliler, grubun ilk iki karşılaşmasında Belçika ve Avustralya'ya mağlup olmuştu.
Porto Riko ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grubu üçüncü sırada tamamlayarak son 12 takım arasına kaldı.