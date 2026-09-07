Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati... FB - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sene bizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Turnuvada ilk maçı Galatasaray oynayacak ve ardından Fenerbahçe sahaya çıkacak. Roma karşısında Sarı Kanarya puan ya da puanlar almak isterken "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ve saati...

Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe, Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe dün Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla noktaladı.

Beşiktaş maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncularımız ise günü rejenerasyonla tamamladı.



Sarı Kanarya, Roma maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.