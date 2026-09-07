Beşiktaş Avrupa Ligi maçı tarihi ve saati... Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi için heyecan dorukta... Beşiktaş da bizi Avrupa'da temsil edecek. Ligde ve Avrupa'da güzel işler başaran siyah-beyazlılar ilk maçını da alıp başarısını devam ettirmek istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.