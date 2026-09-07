Beşiktaş Avrupa Ligi maçı tarihi ve saati... Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi'ne kalan Beşiktaş ilk maçını Marsilya ile yapacak. Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe Devler Ligi'nde boy gösterirken Beşiktaş'ın bu hafta Avrupa'da mücadeleye çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...
UEFA Avrupa Ligi için heyecan dorukta... Beşiktaş da bizi Avrupa'da temsil edecek. Ligde ve Avrupa'da güzel işler başaran siyah-beyazlılar ilk maçını da alıp başarısını devam ettirmek istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.