Galatasaray maçı bugün mü, yarın mı? Sporting Lizbon - GS Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Sporting Lizbon'un konuğu oluyor. Aslan, deplasmanda güzel bir oyunla Portekiz temsilcisinden 3 puanı koparmak istiyor. Mücadele tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar bugün oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın bu akşam sahaya çıkıp çıkmayacağı merak edilirken peş peşe "Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Sporting Lizbon - Galatasaray maçı 9 Eylül Çarşamba saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
3 önemli eksik
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda sakatlık yaşayan Wilfried Singo, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.