GS maç saati ve muhtemel 11'i... Sporting Lizbon Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Dün akşam birebirinden heyecanlı müsabakalar oynanırken temsilcimiz Galatasaray da bu akşam ilk ciddi sınavını verecek. Aslan, Sporting Lizbon karşısında puan ya da puanlarla evine dönmek istiyor. Peki, Sporting Lizbon Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Sporting Lizbon - Galatasaray maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sane, Barış Alper

Sporting: Rui Silva, Fresneda, Debast, Inacio, Araujo, Doumbia, Altimira, Zalazar, Catamo, Gonçalves, Suarez

3 önemli eksik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina ile antrenmanda sakatlık yaşayan Wilfried Singo, bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.