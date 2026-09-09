FB Şampiyonlar Lig maçı bugün mü, yarın mı? Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Roma ile karşı karşıya geliyor. Sarı Kanarya, sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken taraftar mücadelenin tarihini, saatini, kanalını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi macerası başladı. 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de heyecan tavan yapmış durumda... Taraftar müsabakayı iple çekerken "Fenerbahçe - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Roma maçı 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Archie Brown, N'Golo Kanté, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Vedat Muriqi.
2 eksik
Fenerbahçe, Roma karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde UEFA'dan 2 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Marco Asensio, zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.