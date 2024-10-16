BJK'li Rashica'nın sağlık durumu nasıl? Yetkililer açıkladı...
Beşiktaş Kulübü yetkilileri, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptanan oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
AA
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı'nın dün UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemediği bildirildi.
28 yaşındaki kanat oyuncusu Rashica'nın MR çekiminin ardından tedavisine başlandığı aktarıldı.