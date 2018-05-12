Blockchain futbol sahasına indi

12 Mayıs 2018

Didem ERYAR ÜNLÜ

Futbol endüstrisi teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip eden bir endüstri oldu. Bunun son örneklerinden biri, Video Assistant Referees (VAR), yani Video Hakem Uygulaması. Bu uygulama, karşılaşma sırasında hakemi tereddütte bırakan ya da oyuncuların yoğun itirazda bulunduğu bir pozisyonda, hakemin ekran başında pozisyonların tekrarını izleyen diğer hakemlerle kulaklık aracılığıyla iletişim kurduğu ve onlardan gelen bilgiye göre karar verdiği bir sistem getiriyor. A seviyedeki milli takımların oynadığı hazırlık maçlarından alt yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalara kadar birçok farklı düzeyde test edilen VAR, futbol dünyasında uzun süredir tartışmaya yol açan pozisyonları ortadan kaldırmayı hedefl iyor.

Futbol sektörünün son dönemde adının sıkla anıldığı bir diğer alan ise blokchain teknolojisi. Geçtiğimiz günlerde BBC’de yer alan haberin başlığı oldukça ilginçti: “Messi’nin blokchain ilgisi, futbolun değiştiğinin işareti mi?”

Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, geçtiğimiz sene blockchain tabanlı teknolojiler kullanan SIRIN LABS şirketiyle yaptığı reklam anlaşması ile gündeme gelmişti.

Bu senenin başında da İngiliz Birinci Lig takımı Arsenal, kripto para reklamı yapmak için anlaşma imzalayan ilk büyük futbol takımı oldu. Oyun şirketi CashBet ile anlaşma imzalayan Arsenal, CashBet Coin reklamı yapacak.

Blockchain bugün “dünyanın yeni güven sistemi” olarak yükseliyor. Blockchain’i güvenli kılan en önemli unsur, transfer kayıtlarının tek bir yerde saklanmayıp, dünya geneline yayılan yüzlerce, hatta binlerce bilgisayara dağıtılması. Bu sayede, kullanıcılar arasında herhangi bir merkezi otorite sayılabilecek bir yapılanmaya gerek duyulmadan, güvenli, hızlı ve ücretsiz veri aktarımı sağlanıyor.

Futbol dahil tüm spor alanlarında bu yeni teknolojinin kullanımının çok önemli fırsatlar sağlayacağı ifade ediliyor.

Peki blockchain teknolojisi futbol endüstrisine ne gibi faydalar sağlayabilir?

Blokchain teknolojisinin sağlayabileceği en önemli faydaların başında, spor seyircisinin deneyiminin iyileştirilmesi, kişisel ve finansal bilgilerin güvenliğinin sağlanması geliyor. Buna spor tahminleri sektörü de dahil ediliyor.

Önemli bir diğer faydanın ise biletleme aşamasında olacağı gündeme geliyor.

Blockchain teknoloji sayesinde, stadyumlara gelen insanlar hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olabilecek. Böylece klüpler, bu bilgiler doğrultusunda pazarlama faliyetlerini yeniden şekillendirebilecekler. Biletleme sistemi blockchain teknolojisine dahil edildiğinde, kulüpler satılan biletlerin kimler tarafından kullanıldığını, ya da kimlere verildiğini görebilecekler. Bilet sahipleri kendi biletlerini arkadaşlarına ya da başka birine vermek istediklerinde, bu kişiler de blockchain’e kaydedilmiş olacak.

Bu sistem sadece pazarlama avantajları sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda stadyum güvenliğinin de artmasını sağlayacak.

Veri toplamada yeni dönem

Blockchain teknolojisinin spor endüstrisinde kullanımını ile ilgili en önemli konu 25 Mayıs’ta yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği. Bu kapsamda AB vatandaşının onayı olmadıkça kurumların ve şirketlerin veri toplama izni olmayacak. İnternet siteleri ve diğer hizmetlerin veri toplaması sadece açık ve net onay süreci ile mümkün olacak.

Yayın haklarında şeffaflık sağlayacak

Blockchain teknolojisinin fayda sağlayacağı önemli alanlardan biri spor yayın hakları. Bugün dünya genelinde spor müsabakalarının yayın hakları gerçek anlamda önemli bir iş alanı oluşturuyor. Gelişen teknoloji sayesinde spor fanları çok farklı alanlardan yayınlara ulaşım sağlayabiliyor. Bu da “yayın hakkı” konusunu çok daha karmaşık bir hale getirebiliyor. Blockchain teknolojisi sayesinde, spor organizasyonları ve yayıncılar lisans haklarını kayıt altına alıp, bunların doğru şekilde kullanıp kullanılmadığını kontrol edebilecekler. Blockchain üzerindeki akıllı kontratlar sayesinde, otomatik ödemeler de çok daha şeff af bir şekilde yapılabilecek.