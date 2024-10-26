Bodrum denizi yelken yarışlarını ağırlıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen 36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları'nda katılımcılar hem rekabetin hem de doğanın tadını çıkarıyor. Yarışların çok yoğun geçtiğini ifade eden Organizasyon Komite Başkanı Süleyman Uysal, yabancı katılımcı sayısında artış yaşandığına dikkati çekiyor ve ekliyor: "Bu yıl 150 yabancı katılımcımız var. Hedefimiz seneye bu rakamı daha da artırarak sezonun uzamasını sağlamak. Deniz üzerinde 2 bine yakın yarışçı var. Yabancı basın da bizi takip ediyor" diye konuştu.

"Bodrum Cup'a katılan çok ciddi insan sayısı var. Dolayısıyla merkezdeki oteller, restoranlar, uçaklar doldu. Aynı zamanda çok büyük bir basın geri dönüşü var. Tanıtıma çok büyük bir katkısı var... Bodrum Cup için seneye Yunanistan planımız var" diyen Uysal, etkinliğin hem mavi yolculuk ekonomisine faydalı olduğunu hem de sezonu uzattığını vurguluyor.

Belediye Başkanı yarışlara bebeğiyle katılıyor

Yarışlara, 2,5 aylık oğlu da dahil ailesiyle katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bodrum Cup için yarım asra giden 36 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bir 10 yıl sonrası yarım asra giden bir süreç olacak. Bizler de yerel idare olarak özellikle sürdürülebilirlik anlamında bu kadar yıl katetmiş, her yıl üstüne koyarak devam etmiş, nesilden nesile bir bayrak yarışı şeklinde devam eden bu organizasyonu her türlü destekliyoruz. İçinde olduğumuz için çok mutluyuz. Sezonu uzatmak için bu şekilde güzel projeleri destekliyoruz" dedi.