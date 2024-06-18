Boston Celtics, 18. kez NBA Şampiyonu oldu
Boston Celtics, Dallas Mavericks ile oynadığı final maçını kazanarak, bir kez daha NBA Şampiyonu oldu.
AA
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında, Boston Celtics ile Dallas Mavericks takımları TD Garden'da karşılaştı. Final maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenen Boston Celtics, seriyi 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.
Boston Celtics, 18 şampiyonlukla Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde en çok şampiyon olan takım unvanını elde etti.