Boston Celtics, 18. kez NBA Şampiyonu oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin beşinci maçında, Boston Celtics ile Dallas Mavericks takımları TD Garden'da karşılaştı. Final maçında Dallas Mavericks'i 106-88 yenen Boston Celtics, seriyi 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Boston Celtics, 18 şampiyonlukla Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak, NBA tarihinde en çok şampiyon olan takım unvanını elde etti.