UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubun kritik aşamasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli randevu için geri sayım sürerken, müsabakanın bilgileri araştırılıyor. Sıkça "Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacakç.

7. hafta

22 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe – Aston Villa

8. hafta

29 Ocak Perşembe

23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe