Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde 6. maçlar perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da son 2 maçından beraberlikle ayrılan temsilcimiz bu mücadelede 3 puanı hedefliyor. Müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu sıkça yöneltiyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, grubun kritik aşamasında Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli randevu için geri sayım sürerken, müsabakanın bilgileri araştırılıyor. Sıkça "Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.
Brann ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadele, 11 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.00'te gerçekleşecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacakç.
7. hafta
22 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe – Aston Villa
8. hafta
29 Ocak Perşembe
23.00 Fotbal Club FCSB – Fenerbahçe