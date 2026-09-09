Bu akşam Osimhen oynayacak mı? Victor Osimhen Sporting Lizbon maçında var mı, kadroda mı?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Mücadele iple çekilirken merak edilen konulardan biri Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in mücadelede oynayıp oynamayacağı... Binlerce kişi bugün yoğun şekilde "Osimhen oynayacak mı" sorusuna cevap arıyor.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçında Sporting Lizbon'un konuğu oluyor. Aslan, puan ya da puanlar almak isterken Victor Osimhen'in son durumu sürekli araştırılıyor. Taraftar "Osimhen oynayacak mı" sorusuna cevap arıyor.
Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mı?
Başakşehir FK karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen, Sporting Lizbon karşısında forma giyemeyecek.
27 yaşındaki Nijeryalı yıldızın tedaviye bağlı olarak 2 ila 3 hafta sahalardan uzak olması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ