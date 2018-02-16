Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Süper Lig'de haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta müsabakaları oynanacak.
Ligde haftanın açılış maçında bugün Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 17 Şubat Cumartesi 3, 18 Şubat Pazar günü 4 ve19 Şubat Pazartesi tek maç oynanacak.
Bugün:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
18 Şubat Pazar:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)
Kaynak: AA