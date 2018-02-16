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Bu hafta hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek.

Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta müsabakaları oynanacak.

Ligde haftanın açılış maçında bugün Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 17 Şubat Cumartesi 3, 18 Şubat Pazar günü 4 ve19 Şubat Pazartesi tek maç oynanacak.

Bugün:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

18 Şubat Pazar:

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)

Kaynak: AA

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