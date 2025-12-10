Bulls Yatırım, TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı’nın isim sponsoru oldu

TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı, Bulls Yatırım ile gerçekleştirdiği isim sponsorluğu anlaşmasıyla Türk sporuna yönelik stratejik bir iş birliğine imza attı.

Anlaşma, 9 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00’te Gölbaşı Cumhuriyet Spor Salonu’nda düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu.

Takım, yeni sezonda Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı adıyla mücadele edecek.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle dikkat çeken Bulls Yatırım, her yıl 13 branşta Türkiye’nin sporuna katkı ve burs sağlayan TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı’na sponsor olarak Türk sporuna katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bulls Yatırım ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından yapılan ortak açıklamada, bu iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda Türk basketbolunun geleceğine yönelik stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekildi.

“Genç sporcularımızın hayallerine destek olmanın gururunu yaşıyoruz”

Bulls Yatırım Holding AŞ - Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, TED Ankara Kolejliler gibi köklü bir spor yapılanmasıyla aynı vizyonda buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı’na sponsor olarak gençlerimizin hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporun sadece fiziksel değil, karakter gelişimine de büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu iş birliği ile genç sporcularımızın azim, disiplin ve takım ruhu gibi değerleri benimsemelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geleceğin liderlerini ve şampiyonlarını yetiştirmek için çıktığımız bu yolda, birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.”

“İki güçlü markayı aynı hedef doğrultusunda buluşturduk”

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, forma ve isim sponsorluğunun, kendi alanında iki güçlü markayı aynı hedef doğrultusunda bir araya getirdiğinin altını çizdi. Barışık, bu iş birliğinin spor kültürünün yaygınlaşmasını ve fair-play gibi ortak değerlerin güçlenmesini de desteklediğini ifade etti.

“Süper Lig hedefi sponsorların desteğiyle güçleniyor”

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Kerem Mağdenli, kulübün uzun vadeli hedeflerine vurgu yaparak, “TED Ankara Kolejliler olarak Süper Lig hedefimiz, güçlü iş birlikleriyle daha da somut bir başarı yolculuğuna dönüşüyor. Bulls Yatırım’ın bu aileye katılması hem camiamız hem de Türk basketbolu adına büyük bir kazanım” dedi.

“Sinerji yaratarak sürdürülebilir başarıyı hedefliyoruz”

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Kerem Eren, iş birliğinin yaratacağı etkiyi şu sözlerle değerlendirdi:

“Ana hedefimiz, sporun değerleriyle uyumlu bir sinerji yaratarak sürdürülebilir bir başarının tesis edilmesi. Bulls Yatırım ile kurduğumuz bu güçlü bağ, spor kültürünün gelişmesine önemli katkılar sağlayacak.”